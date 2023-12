Après-midi pédagogique « Spoliations, restitutions et recherche de provenance dans les collections du mahJ » musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Après-midi pédagogique « Spoliations, restitutions et recherche de provenance dans les collections du mahJ » Mercredi 17 janvier 2024, 14h00 musée d’art et d’histoire du Judaïsme Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Un tableau spolié en quête de propriétaire, une vitrine d’objets volés, des œuvres retirées des collections pour être restituées…

Un après-midi pédagogique pour aborder l’histoire d’une partie des collections du musée et ses développements contemporains par le prisme d’exemples concrets sans oublier d’évoquer l’histoire de l’hôtel de Saint-Aignan, théâtre d’arrestations et de l’aryanisation de certaines des entreprises qu’il abritait sous l’Occupation.

14h-14h30 : La question des œuvres spoliées au musée d’art et d’histoire du Judaïsme : recherche de provenance et de restitution par Pascale Samuel, conservatrice des collections d’art moderne et contemporain du mahJ;

14h30-15h15 : Présentation du travail de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 par Elsa Vernier-Lopin, chargée de recherches à la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945;

15h15-17h : Aborder ces questions au musée avec les élèves, visite « Radiographie d’un musée : spoliations et restitutions » par Cécile Petitet, conférencière du mahJ.

musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris

shoah Chana Orloff

L’enfant Didi, itinéraire d’une oeuvre spoliée de Chana Orloff © mahJ