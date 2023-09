Histoire de l’hôtel de Saint-Aignan Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Histoire de l’hôtel de Saint-Aignan Vendredi 13 octobre, 14h30 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 4 € / 8 € (réduits et Amis du mahJ) / gratuit sur réservation pour les Amis bienfaiteurs et mécènes

Entrée du musée incluse

À travers les traces laissées par les reconversions du bâtiment, on découvre l’un des plus beaux hôtels particuliers du Marais, depuis son architecture et ses peintures murales du XVIIe siècle jusqu’au souvenir de ses habitants évoqués dans l’oeuvre de Christian Boltanski.

Visite guidée par Yaële Baranes, conférencière du mahJ

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Île-de-France 01 53 01 86 50 https://www.mahj.org/fr [{« type »: « link », « value »: « https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235135342250400001 »}] Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) est situé dans le Marais, au cœur de Paris, dans l’écrin d’un hôtel particulier du XVIIe siècle, l’hôtel de Saint-Aignan.

Il présente une collection de premier plan sur le judaïsme européen et du pourtour de la Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours. Elle comprend des objets de culte, des manuscrits, des textiles, des documents uniques sur l'affaire Dreyfus, des œuvres de peintres de l'École de Paris et d'artistes contemporains. Deux grandes expositions rythment l'année.

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

Les Habitants de l’hôtel de Saint Aignan en 1939. Christian Boltanski (c) mahJ Photo : Giovanni Ricci-Novara