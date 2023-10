Pierre Dac. Le Parti d’en rire Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 13 mai 2023, Paris.

Pierre Dac. Le Parti d’en rire Samedi 13 mai, 10h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 10 € / 7 € (familles nombreuses, 18-25 ans hors UE) / 5 € (18-25 ans UE) Gratuits : – 18 ans, personnes en situation de handicap, en recherche d’emploi, allocataires de minima sociaux… : réservation obligatoire (réservation du casque d’écoute)

Le mahJ présente la première exposition consacrée à Pierre Dac (1893-1975). 250 documents issus des archives familiales, extraits de films, émissions télévisées et radiophoniques éclairent le parcours personnel et l’œuvre de ce maître de l’absurde, qui présida à la naissance de l’humour contemporain.

Qui sait que, dans les années 1950, Pierre Dac fut l’inventeur du « schmilblick », cet objet au nom yiddish « qui ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout » ? Qui se souvient du « biglotron » ? Qui a en mémoire la désopilante série radiophonique « Bons baisers de partout », diffusée sur France Inter de 1966 à 1974 ? Des années 1930 au milieu des années 1970, l’imagination et l’inventivité de Pierre Dac ont nourri la culture française d’un extraordinaire arsenal humoristique que l’exposition fera redécouvrir.

Cette exposition est présentée au mahJ jusqu’au 27 août 2023.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Le Marais Paris Île-de-France 01 53 01 86 53 http://www.mahj.org https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-et-dhistoire-du-Juda%C3%AFsme-198600596796/;https://twitter.com/infosdumahj;https://www.instagram.com/mahj_paris/;https://www.youtube.com/channel/UCeFqkH_dCnNnjhMBgJz0P2Q [{« type »: « link », « value »: « https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2236337664460400144 »}] Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est installé dans l’un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année. M11 Rambuteau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Brassaï, Pierre Dac devant son micro, Paris, 1935. Collection particulière © Estate Brassaï – RMN-Grand Palais. Photo © RMN-Grand Palais / Jean-Gilles Berizzi