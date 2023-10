Mili Pecherer. Nous ne serons pas les derniers de notre espèce Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 13 mai 2023, Paris.

Mili Pecherer présente Nous ne serons pas les derniers de notre espèce, un nouveau film en image de synthèse où s’entremêlent le récit du Déluge avec des préoccupations plus personnelles sur l’errance, la quête de sens, l’écologie, ou encore le dialogue entre l’humain et le monde animal.

Nous ne serons pas les derniers de notre espèce est un film de 25 minutes éclaté sur 5 écrans produit par le mahJ à l’occasion de la Nuit Blanche 2022.

Il est le dernier court métrage d’une saga révélant les aventures intimes de son auteure à l’intérieur des récits bibliques.

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année. M11 Rambuteau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Mili Pecherer 2022