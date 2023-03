Parcours-atelier « Portes ouvertes ! » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Parcours-atelier « Portes ouvertes ! » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 23 mars 2023, Paris. Parcours-atelier « Portes ouvertes ! » Jeudi 23 mars, 14h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Gratuit sur inscription À chaque étage d’un immeuble vivent des habitants de diverses origines. Pour découvrir leurs parcours de vie, les élèves « poussent » leurs portes et réfléchissent collectivement aux notions de tolérance et d’altérité dans leur quotidien.

Après une visite dans le musée, chaque élève laisse libre cours à sa fantaisie pour créer l’intérieur d’un voisin imaginaire. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « education@mahj.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T14:00:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00

