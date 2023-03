Qui a peur des couleurs? Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Qui a peur des couleurs? Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 23 mars 2023, Paris. Qui a peur des couleurs? Jeudi 23 mars, 14h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles Parcours-atelier pour les élèves de la moyenne section au CE2

Au pays de Toutpareil, les couleurs ont été oubliées : tout y est « blanc de peur » !

Un parcours-atelier pour amener les enfants, de façon ludique, à réfléchir sur la notion de tolérance et sur l’acceptation de la différence.

Après une visite dans le parcours permanent, où ils collectent différents matériaux, les jeunes visiteurs réalisent un masque personnel et unique. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « education@mahj.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

