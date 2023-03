Après-midi pédagogique « Transmettre l’histoire des enfants juifs en France pendant la Shoah par les arts plastiques et l’EMC au cycle 3 » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Après-midi pédagogique « Transmettre l’histoire des enfants juifs en France pendant la Shoah par les arts plastiques et l’EMC au cycle 3 » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 22 mars 2023, Paris. Après-midi pédagogique « Transmettre l’histoire des enfants juifs en France pendant la Shoah par les arts plastiques et l’EMC au cycle 3 » Mercredi 22 mars, 13h45 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Gratuit sur inscription Présentation des outils pédagogiques Une histoire sans paroles, douze dessins de Hervé Duphot pour comprendre l’histoire des enfants cachés en France pendant la Shoah, et Face à l’Histoire, 1939-1945, un outil invitant les élèves à débattre avec leurs professeurs de questions relatives à l’EMC à la lumière de situations vécues par des enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, par Laurent Klein, directeur d’école à Paris Visite guidée de l’exposition « Tu te souviendras de moi. Paroles et dessins des enfants de la maison d’Izieu. 1943-1944 », par Virginie Genest, responsable adjointe du service éducation et médiation du mahJ Temps d’échange de pratiques Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mahj.org/fr/civicrm/event/info?id=191&reset=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T13:45:00+01:00 – 2023-03-22T16:15:00+01:00

2023-03-22T13:45:00+01:00 – 2023-03-22T16:15:00+01:00 shoah mémoire © Maison d’Izieu, collection succession Sabine Zlatin Fête dans le jardin de la maison d’Izieu, été 1943

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71, rue du Temple 75003 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Après-midi pédagogique « Transmettre l’histoire des enfants juifs en France pendant la Shoah par les arts plastiques et l’EMC au cycle 3 » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 2023-03-22 was last modified: by Après-midi pédagogique « Transmettre l’histoire des enfants juifs en France pendant la Shoah par les arts plastiques et l’EMC au cycle 3 » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 22 mars 2023 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris

Paris Paris