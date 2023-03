Parcours inter-musées mahJ-Panthéon « Citoyennes, citoyens! » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Parcours inter-musées mahJ-Panthéon « Citoyennes, citoyens! » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 21 mars 2023, Paris. Parcours inter-musées mahJ-Panthéon « Citoyennes, citoyens! » Mardi 21 mars, 10h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Gratuit sur inscription Première option : 10h-12h au mahJ : parcours-découverte « Libres et égaux »

14h-16h au Panthéon : visite « Tous citoyens ! » Deuxième option : 10h-12h au Panthéon : visite « Tous citoyens ! »

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

citoyenneté émancipation

