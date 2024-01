Exposition « André Steiner. Le corps entre dépassement et désir » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) Paris, jeudi 6 juin 2024.

Exposition « André Steiner. Le corps entre dépassement et désir » Découverte de l'exposition présentée jusqu'au 22 septembre 2024 au mahJ Jeudi 6 juin, 09h30

Centrée sur le travail de l’entre-deux-guerres du photographe d’origine hongroise André Steiner qui s’installe à Paris à cette époque. Dans ces tirages d’époque en noir et blanc, le jeu de la composition met en valeur le corps en mouvement et l’espoir d’avenir meilleur porté par la figure du sportif.

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (mahJ) 71 Rue du Temple, 75003 Paris

