Cultures en partage : juifs et musulmans Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) Paris, jeudi 14 mars 2024.

Cultures en partage : juifs et musulmans Une manière d’aborder sous l’angle inter-culturel la collection permanente du mahJ Jeudi 14 mars, 09h30 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) Visite gratuite, sur inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T09:30:00+01:00 – 2024-03-14T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T09:30:00+01:00 – 2024-03-14T11:30:00+01:00

Histoire, rituels, nourritures, artisanats : autant de domaines pour aborder les points communs et divergences de chacune des deux cultures.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) 71 Rue du Temple, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Île-de-France 01 53 01 86 56 http://www.mahj.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.mahj.org/fr/civicrm/event/info?reset=1&id=230 »}] Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme fait découvrir les cultures et le patrimoine juifs. Métro : station Rambuteau (ligne 11) : prendre la sortie 2 – station Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) : prendre la nouvelle sortie 7 Rue du Temple

Cultures Juifs et musulmans