Exposition « Joann Sfar. La vie dessinée » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) Paris, jeudi 8 février 2024.

Exposition « Joann Sfar. La vie dessinée » Visite de l’exposition présentée jusqu’au 12 mai 2024 au mahJ Jeudi 8 février, 09h30 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T09:30:00+01:00 – 2024-02-08T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T09:30:00+01:00 – 2024-02-08T11:30:00+01:00

Le maître de la BD s’expose au mahJ ! Découvrez l’univers foisonnant du créateur du Chat du rabbin à travers ses dessins, carnets, photographies et films.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) 71 Rue du Temple, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Île-de-France 01 53 01 86 56 http://www.mahj.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.mahj.org/fr/civicrm/event/info?reset=1&id=231 »}] Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme fait découvrir les cultures et le patrimoine juifs. Métro : station Rambuteau (ligne 11) : prendre la sortie 2 – station Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) : prendre la nouvelle sortie 7 Rue du Temple

Bande dessinée Dessins