Les mosaïques de la villa du Gleyzia Musée d'art et d'histoire du cap de Gascogne Saint-Sever

Saint-Sever Les mosaïques de la villa du Gleyzia Musée d’art et d’histoire du cap de Gascogne Saint-Sever, 15 octobre 2023, Saint-Sever. Les mosaïques de la villa du Gleyzia Dimanche 15 octobre, 16h00 Musée d’art et d’histoire du cap de Gascogne Gratuit. Sur inscription. Après la visite de la section gallo-romaine du musée, poussez la porte de la maison Sentex pour découvrir ses pavements de mosaïques antiques et sa superbe collection de faïences. Musée d’art et d’histoire du cap de Gascogne Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 46 13 45 75 »}] Le musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne occupe une partie du couvent des Jacobins de la commune de Saint-Sever. Il était anciennement connu comme musée des Jacobins, un nom qui se confondait avec le musée des Jacobins d’Auch, et l’ensemble conventuel des Jacobins de Toulouse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Landes, Saint-Sever

Musée d'art et d'histoire du cap de Gascogne
Adresse Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever
Ville Saint-Sever
Departement Landes

