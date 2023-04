Mesurez-vous au musée ! Musée d’art et d’histoire Dreux Catégories d’évènement: Dreux

Mesurez-vous au musée ! Musée d’art et d’histoire, 13 mai 2023, Dreux. Mesurez-vous au musée ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire entrée libre « Muni d’instruments,

Sans relâche je marche,

À travers ville et campagne,

Dessinant devant moi l’espace,

Qui suis-je ? » Parcourez le Musée en résolvant les énigmes proposées Musée d’art et d’histoire 5/7 place du Musée 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 38 55 75 http://www.dreux.com/musee-dart-et-dhistoire Dans le centre historique, le Musée de Dreux labellisé « Musée de France » présente un aperçu de l’art des XVIIIe, XIXe et XXe siècles et abrite ainsi quelques grands maîtres tels Granet, Vlaminck ou Monet. Le passé drouais y est également illustré par les collections archéologiques, de superbes vitraux et chapiteaux médiévaux, ou encore les souvenirs de la famille d’Orléans et de la Chapelle royale. Une étonnante collection de pipes et d’art décoratif complète ce tour d’horizon éclectique, qui passe aussi par les châteaux du Drouais comme Crécy-Couvé, demeure de Madame de Pompadour, Bû ou Abondant. Lieu unique, le musée est surtout un espace d’échanges où les mots d’ordre sont curiosité et plaisir. En voiture : autoroute A13 puis RN12 à Bois d’Arcy. Voie rapide sans péage sur tout le trajet. 1h environ. Depuis Chartres : En voiture : RN 154 (voie rapide) ; 30min. Parcs de stationnement souterrains Métézeau et Mésirard gratuits 2 heures. Train: Gare Montparnasse, arrêt gare de Dreux ; descendre le boulevard Louis Terrier en face, puis, au feu tricolore, tourner deux fois à gauche ; 48 min. à 1h10. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©ville de dreux

