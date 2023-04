Exposition temporaire « Eden Urbain » Musée d’art et d’histoire, 13 mai 2023, Dreux.

Exposition temporaire « Eden Urbain » Samedi 13 mai, 14h00 Musée d’art et d’histoire entrée libre

Le musée d’art et d’histoire de Dreux initie en 2022-2024 une trilogie d’accrochages citoyens, suscitant la participation de la population. Après un premier volet consacré aux « Femmes influentes », le second chapitre de cette trilogie entend s’interroger sur la place de l’eau et de la nature dans l’espace urbain.

L’exposition aura pour ambition de montrer les diverses formes par lesquelles la nature et l’eau s’observent dans la cité. Si elles peuvent être des menaces à l’organisation urbaine, elles sont aussi des instruments d’ornementation et d’ingénieux outils de planification et d’amélioration des cadres de vie. A travers un choix d’oeuvres insolites issues des réserves du musée, des Drouais partagent leur ressenti en de vibrants témoignages.

Musée d'art et d'histoire 5/7 place du Musée 28100 Dreux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©ville de dreux