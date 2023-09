Visite jeu « chasse aux objets curieux » Musée d’Art et d’Histoire de Provence Grasse, 16 septembre 2023, Grasse.

Visite jeu « chasse aux objets curieux » 16 et 17 septembre Musée d’Art et d’Histoire de Provence Entrée libre, sans réservation dans la limite des places disponibles

Lors de cette chasse aux objets, découvrez les usages et fonction d’objets mystérieux des collections du musée. Derrière ces objets se cachent des métiers rares et inédits encore bien vivants.

Viste ludique à vivre en famille.

Musée d’Art et d’Histoire de Provence 2 Rue Mirabeau – GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 00 http://www.museesdegrasse.com Situé rue Mirabeau, ce charmant musée était au XVIIIème siècle un hôtel particulier ayant appartenu au marquis et à la marquise de Clapiers-Cabris, la sœur du fameux révolutionnaire, Mirabeau. Ce musée d’histoire, d’art et de tradition populaire permet de découvrir l’art de vivre en Provence et de comprendre que les us et coutumes locaux sont aussi le résultat d’influences venues d’ailleurs. Une collection très variée de meubles, tableaux, crèches provençales, sculptures, faïences, instruments de musique, objets ethnologiques et archéologiques… lui donne ce caractère si particulier, original et pittoresque. Moyen d’accès (route, gare, bus, métro, etc.) : Accès voiture par boulevard Fragonard, parking Honoré Cresp Musée à 10 minutes de la Gare routière située en centre ville Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette Accès handicapés : Non

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musées de Grasse