Hack au MAHP ! Musée d’art et d’histoire de Provence, 13 mai 2023, Grasse. Hack au MAHP ! Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’art et d’histoire de Provence Entrée libre Collaboration entre deux classes de terminale du Lycée Simone Veil de Valbonne en spécialité arts plastiques, et une classe de 3ème SEGPA du collège Canteperdrix de Grasse.

Ils ont travaillé sur l’idée du mapping. Une classe a réalisé un mapping, avec l’artiste numérique Frédéric Alemany, qui sera projeté sur la façade côté jardin du bâtiment à partir de 21h00. La seconde classe de terminale et la classe de 3ème SEGPA ont investi l’intérieur du musée. Après avoir associé des odeurs aux œuvres, dessiné et écrit, ils vont projeter dans les collections leur propre interprétation visuelle et narrative des œuvres choisies. Pendant la soirée du 13 mai ces jeunes pirates vont nous donner à voir et à entendre les œuvres autrement. Musée d’art et d’histoire de Provence 2 rue Mirabeau, 06130 Grasse, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 36 80 20 http://www.museesdegrasse.com L’histoire de Grasse se rattache à celle de la Provence depuis 1227 et on retrouve dans l’architecture de la Cité, au hasard des rues et des places des accents véritablement provençaux. Ce musée situé dans la plus élégante demeure de Grasse, l’ancien Hôtel particulier de la Marquise Clapiers-Cabris, sœur de Mirabeau, évoque les scènes de la vie quotidienne, avec mobilier, tableaux, accessoires, illustrant un véritable art de vivre provençal. Parmi les collections, on y découvre de superbes et rares éléments, tels que faïences, céramiques, meubles ou objets d’art décoratifs. Voiture – Parking Honoré Cresp ou Notre Dame des Fleurs La Foux (payant) Bus arrêt : Thouron Lignes Sillages/Gare Sncf Grasse : 2.3.4.21.33.40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

