Une visite qui ne vous laissera pas de marbre ! musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon, 13 mai 2023, Montmorillon. Une visite qui ne vous laissera pas de marbre ! Samedi 13 mai, 20h30 musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon Entrée libre et gratuite La 19e Nuit européenne des musées qui se tiendra au musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon sera l’occasion de fêter l’anniversaire de la naissance du grand prix de Rome de sculpture Aimé Octobre.

Venez découvrir le statuaire sur fond de musique arabo-andalouse qui apportera une touche colorée à cette soirée enflammée. En attendant, n’hésitez pas répondre à cet indice pour découvrir le titre de la surprise qui sera dévoilée durant cette soirée exceptionnelle :

« Je suis associée à la nature ; je suis une figure secondaire de la mythologie gréco-romaine. Je fréquente les bois, les rivières et les montagnes ; je suis de marbre. Qui suis-je ? »

Réponse à communiquer à l'occasion de cette soirée : un présent vous sera remis le soir-même.

