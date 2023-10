Le musée aux enfants | A partir de 4 ans Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Le musée aux enfants | A partir de 4 ans Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, 31 octobre 2023, Meudon. Le musée aux enfants | A partir de 4 ans 31 octobre – 3 novembre Musée d’art et d’histoire de Meudon Gratuit et sans réservation Plume et calligraphie. Ateliers de découverte en semi autonomie de la calligraphie et de ses instruments. Ateliers en accès libre à disposition des familles au sein du musée.

Gratuit et sans réservation – Enfants à partir de 4 ans Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:30:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00 atelier enfant Musée d’art et d’histoire de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon latitude longitude 48.806388;2.234964

Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/