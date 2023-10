Atelier pour enfants | de 6 à 9 ans Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Atelier pour enfants | de 6 à 9 ans Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, 24 octobre 2023, Meudon. Atelier pour enfants | de 6 à 9 ans 24 et 26 octobre Musée d’art et d’histoire de Meudon 6€/enfant – Sur réservation Découverte de la gravure. Les plus jeunes découvriront l’estampe à travers les collections du musée puis réaliseront leur propre composition (linogravure et mousse) pour l’imprimer et la multiplier à l’infini ! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00 atelier musée Musée d’art et d’histoire de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 6 Age max 9 Lieu Ville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon latitude longitude 48.806388;2.234964

Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/