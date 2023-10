Atelier en famille | Odeurs de nos écoles d’hier et d’aujourd’hui Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier en famille | Odeurs de nos écoles d'hier et d'aujourd'hui
Dimanche 15 octobre, 15h30
Musée d'art et d'histoire de Meudon

6€/enfant (gratuit pour les accompagnateurs) – Sur réservation

Médecin passionnée de senteurs, Véronique Marché utilise ces dernières dans la rééducation de l'odorat mais aussi dans le développement ou la redécouverte de ce sens étroitement lié aux émotions et à la mémoire. Grâce à lui, nous éprouvons le bonheur de goûter et de sentir au quotidien. Un voyage olfactif au sein de l'exposition «Être élève, l'école à Meudon du XVIIe siècle à nos jours» pour « savourer » en odeurs nos écoles d'hier et d'aujourd'hui.

Musée d'art et d'histoire de Meudon
11 rue des Pierres, Meudon
Meudon 92190
https://musee.meudon.fr/
contact.musee@mairie-meudon.fr

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

L'écolier embarrassé, Jean Geoffroy, 1908, huile sur toile, (c) Musée national de l'Education

