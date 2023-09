Vernissage de l’exposition « Être élève, l’école à Meudon du 17e siècle à nos jours » Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vernissage de l'exposition « Être élève, l'école à Meudon du 17e siècle à nos jours »

Jeudi 28 septembre 2023, 19h30
Musée d'art et d'histoire de Meudon
11 rue des Pierres, Meudon
Gratuit – Entrée libre

L'exposition retrace trois siècles d'histoire de l'éducation à travers des exemples tirés de la riche histoire meudonnaise. De la prestigieuse « école des rois », voulue par Napoléon pour son fils au château de Meudon à la mise en place de l'école obligatoire, le parcours vous amène à comprendre les grands enjeux éducatifs français.

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T20:30:00+02:00

Photographie de Jean SUQET, ecole Maternelle de Meudon, 1957, Musée national de l'éducation

