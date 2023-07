Visites guidées du musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Visites guidées du musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Visites guidées du musée d’art et d’histoire 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire de Meudon Sans réservation / Gratuit La visite guidée débute par l’évocation de l’histoire du musée et de sa maison, ancienne demeure d’Armande Béjart, puis se poursuit dans les salles du musée pour découvrir les collections permanentes (histoire de Meudon, peinture de paysages, nouvelle école de Paris).

15h et 17h – Durée : 1 heure Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 23 87 13 https://www.google.com/search?q=musee.meudon.fr&rlz=1C1QJDB_enFR737FR750&oq=musee&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l4.2953j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Maison bourgeoise édifiée dans les premières années du XVIe siècle et agrandie progressivement jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Occupée par le chirurgien du Roi Ambroise Paré vers 1550, acquise en 1676 par Amande Béjart, veuve de Molière, qui y mourut.

Musée municipal depuis 1973 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

