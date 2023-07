Les secrets du château de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les secrets du château de Meudon

16 et 17 septembre

Musée d'art et d'histoire de Meudon

Gratuit / sur réservation / prêt de tablette au musée

Escape Game

Jeu de piste numérique type escape game sur le Domaine national de Meudon

Activité libre à expérimenter en famille ou entre amis

Prêt de tablette numérique au musée

Prêt de tablette numérique au musée

Sur réservation/Gratuit/Enfants à partir de 7 ans accompagnés

Musée d'art et d'histoire de Meudon
11 rue des Pierres, Meudon
92190 Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

