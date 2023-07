Atelier en famille Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Atelier en famille Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, 16 juillet 2023, Meudon. Atelier en famille 16 juillet et 17 septembre Musée d’art et d’histoire de Meudon Sans réservation – Gratuit Modelage dans le jardin

Atelier de modelage d’argile pour toute la famille en regard des sculptures du jardin.

Inspirez-vous des oeuvres environnantes pour vos réalisations

Gratuit / sans réservation / Enfants à partir de 4 ans

11h / 15h / 16h / 17h – durée 1 heure Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T11:00:00+02:00 – 2023-07-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @Nicolas Fagot Studio9 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 4 Age max 77 Lieu Ville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon

Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/