Jardins Ouverts Musée d’art et d’histoire de Meudon, 1 juillet 2023, Meudon. Jardins Ouverts 1 et 2 juillet Musée d’art et d’histoire de Meudon Entrée libre et gratuite – Sans réservation Samedi 1er juillet : De 14h30 à 17h30 : « Empreintes de fleurs » Ateliers d’arts plastiques pour toute la famille en s’inspirant du jardin du musée Enfants à partir de 4 ans | En continu de 14h30 à 17h30 | Gratuit | Sans réservation A 16h et 17h : Visites flash de l’exposition « Monuments d’eau. L’étonnante histoire du réseau hydraulique du Domaine de Meudon » Durée : 30 min | Gratuit |Sans réservation Dimanche 2 juillet : De 14h30 à 17h30 : « Empreintes de fleurs » Ateliers d’arts plastiques pour toute la famille en s’inspirant du jardin du musée Enfants à partir de 4 ans | En continu de 14h30 à 17h30 | Gratuit | Sans réservation A 16h et 17h : Visites flash de l’exposition « Monuments d’eau. L’étonnante histoire du réseau hydraulique du Domaine de Meudon » Durée : 30 min | Gratuit |Sans réservation Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

