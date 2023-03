RENDEZ-VOUS AUX JARDINS | 3 et 4 juin | Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS | 3 et 4 juin | Musée d’art et d’histoire de Meudon, 3 juin 2023, Meudon. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS | 3 et 4 juin | 3 et 4 juin Musée d’art et d’histoire de Meudon Gratuit | Certaines activités nécessitent une réservation préalable RENDEZ-VOUS AUX JARDINS • Samedi 3 Juin : A partir de 14h : « Le secret du château de Meudon », jeu de piste numérique type escape game sur le Domaine national Activité libre à expérimenter en famille ou entre amis – enfants à partir de 7 ans accompagnés | Prêt de tablette au musée | Gratuit | Sur réservation 14h30 : Visite guidée du musée du Domaine de Marly autour de la thématique du réseau hydraulique et de la célèbre machine de Marly. Durée : 1h30 | Payant 12€, 10€ ou 5€ | Sur réservation auprès du musée d’art et d’histoire de Meudon

Rdv au musée du Domaine royal de Marly, Grille Royale, 1, rue du Parc de Marly, 78160 Marly-le-Roi De 14h30 à 17h30 : On vous met « eau » défi ? En famille, venez relever quelques défis ludiques autour de l’eau !

Animations, jeux, découvertes et expérimentation scientifiques autour de l’eau, dans le cadre de l’exposition Monuments d’eau. L’étonnante histoire de réseau hydraulique du Domaine de Meudon (1680-2023)

Organisée par l’association Beta Pi En continu de 14h30 à 17h30 | Enfants à partir de 4 ans | Gratuit | Sans réservation 15h30 : Visite guidée « Sur les traces du château de Meudon ». La visite débute par l’évocation du château de Meudon dans les salles du musée puis se poursuit sur le Domaine national avec une découverte des lieux (visite de l’Orangerie et promenade sur la Grande Terrasse)

Durée : 2h | Gratuit | Sur réservation • Dimanche 4 juin : A 11h et 15h : « Nouveau Parcours-découverte de l’histoire du quartier du Potager du Dauphin » Organisé par l’Association des Résidents du Quartier du Potager du Dauphin (ARQP) VISUEL Parcours découverte Potager Dauphin. Gratuit | Sur réservation auprès du Musée d’Art et d’Histoire de Meudon A partir de 14h : « Le secret du château de Meudon », jeu de piste numérique type escape game sur le Domaine national. Activité libre à expérimenter en famille ou entre amis – enfants à partir de 7 ans accompagnés | Prêt de tablette au musée | Gratuit | Sur réservation De 14h à 19h : « Salon du Livre historique de Meudon » organisé par l’association des Amis de Meudon. Une quinzaine d’auteurs dédicaceront leurs ouvrages dédiés principalement à l’Histoire locale. Seront également en vente livres et journaux anciens, revues des Amis de Meudon et publications du Musée d’Art et d’Histoire. Marie-Claude BESSIERE donnera une conférence sur les auteurs meudonnais à travers les siècles. Entrée libre | Dans le jardin du musée | Sans réservation 14h30 : Visite guidée sur les coulisses des jeux d’eau sur le Domaine national de Saint-Cloud. Durée : 2h | Gratuit | Sur réservation auprès du musée | Rdv au Domaine national de Saint-Cloud, devant le pavillon des 24 jets. A 15h, 16h et 17h : Ateliers d’arts plastiques pour enfants dans la cour du musée « Mon jardin à la française ». Enfants à partir de 5 ans | Durée : 45 min |Gratuit | Sur réservation A 15h30 : Visite guidée « Sur les traces du château de Meudon ». La visite débute par l’évocation du château de Meudon dans les salles du musée puis se poursuit sur le Domaine national avec une découverte des lieux (visite de l’Orangerie et promenade sur la Grande Terrasse)

Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ contact.musee@mairie-meudon.fr 0146238713

