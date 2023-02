Armande et la rumeur ou Molière et la calomnie Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

De Benoît Lepecq Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “http://www.benoitlepecq.com”}] Lecture théâtralisée Montfleury, directeur de l’Hôtel de Bourgogne, troupe rivale de celle de Molière lance une rumeur. Armande Béjart la femme de Molière, serait également sa fille. Benoît Lepecq écrit et met en scène une comédie en alexandrins inspirée de faits historiques. Au centre du récit, une querelle se déploie entre trois personnages, Montfleury, Armande Béjart, et sa tante Geneviève. Lui souhaite anéantir la concurrence et elles réduire la calomnie au silence. Un seul absent, Molière, celui dont tout le monde parle. Armande et la rumeur est une création originale pensée dans l’esprit de Molière et dans le style du 17ème siècle. Vibrant plaidoyer pour la dignité des femmes dans un monde d’hommes, la pièce questionne la place de l’actrice à l’époque, la jalousie ou encore l’amalgame entre vie privée et vie publique. Gratuit sur réservation

Sur place aux billetteries du Centre d’art et de l’espace Doisneau ou au 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 Mise en lecture Benoît Lepecq

Avec Jeanne-Marie Garcia, Marie Mézière, Armand Eloi

Dramaturgie Corinne François-Denève

Lumières Maud Villeval

Son Sylvie Gasteau

Musique Gilles Patrat

Costumes Gabrielle Ponsard Production Compagnie Benoît Lepecq / Compagnie Chat du Cheschire / www.benoitlepecq.com / Texte édité chez Christophe Chomant éditeur

