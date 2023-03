Présentation de la nouvelle exposition en plein air : « À la rencontre d’Armande Béjart, dite Mademoiselle Molière » Musée d’art et d’histoire de Meudon, 13 mai 2023, Meudon.

Présentation de la nouvelle exposition en plein air : « À la rencontre d’Armande Béjart, dite Mademoiselle Molière » Samedi 13 mai, 19h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Gratuit, entrée libre sans réservation, exposition en plein air

Inauguration de l’exposition À la rencontre d’Armande Béjart, dite mademoiselle Molière à l’occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 13 mai à 19h30

L’année 2023 marque les 350 ans de la mort de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. À cette occasion, découvrez le destin d’Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, dite Mademoiselle Molière, grâce à une exposition dans le jardin du musée d’art et d’histoire de Meudon. Comédienne et épouse du célèbre dramaturge, elle l’a accompagné durant ses dernières années, a dirigé sa troupe après son décès et a continué à jouer ses grands rôles.

Mais la vie d’Armande Béjart est également intimement liée à Meudon.

En effet, en 1676, la propriété de la rue des pierres (actuel musée d’art et d’histoire de Meudon) est acquise par Armande Béjart, comédienne et veuve de Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière. Connue jusqu’alors sous le nom de « Mademoiselle Molière », elle interprète de nombreux premiers rôles au sein de ses pièces (notamment celui de Célimène dans Le Misanthrope). Armande Béjart et Molière auront ensemble une fille, Esprit-Madeleine, qui passe une partie de son enfance à Meudon. Après la mort de Molière, Armande Béjart, veille à l’avenir de la troupe et s’emploie à maintenir l’œuvre de son mari. Elle s’installe dans sa demeure meudonnaise en compagnie de sa fille et de son second mari, le comédien François Guérin d’Estriché. Armande Béjart conserve la maison jusqu’à sa mort en 1700 et sa fille ne s’en sépare qu’en 1705.

Cette maison traverse les siècles et deviendra le musée d’art et d’histoire de Meudon en 1943.

INFORMATIONS PRATIQUES

A la rencontre d’Armande Béjart, dite Mademoiselle Molière

Exposition en plein air, dans le jardin du musée

A partir du 13 mai 2023

Du mardi au dimanche, de 12h à 18h

Gratuit, entrée libre sans réservation

Renseignements :

01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 23 87 13 http://www.meudon.fr Le musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure. © Musée d’art et d’histoire de Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

exposition gratuit

Portrait d’Armande Béjart, dite Mademoiselle Molière