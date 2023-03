Visites flash de l’exposition « Monuments d’eau ». L’étonnante histoire du réseau hydraulique du Domaine de Meudon (1680-2023) Musée d’art et d’histoire de Meudon, 13 mai 2023, Meudon.

MONUMENTS D’EAU

L’étonnante histoire du réseau hydraulique du Domaine de Meudon (1680-2023)

Exposition du 18 mars au 9 juillet 2023

Après trois siècles d’oubli, venez découvrir l’incroyable histoire de vingt ans de redécouverte par l’Association pour la Restauration du Réseau hydraulique de Meudon (ARHYME) d’un ouvrage d’art d’exception : l’immense réseau hydraulique du Domaine de Meudon. Composé d’aqueducs, de rigoles, de réservoirs et de moulins, cet ingénieux système construit en seulement 3 ans (1680-1682) permettait la mise en eau des fontaines et jets d’eau, splendeurs des jardins à la française au Grand Siècle.

Le marquis de Louvois, alors ministre de Louis XIV, achète le château de Meudon en 1679 et confie l’aménagement des jardins à André Le Nôtre. La mode est au jardin paysager dit « à la française », grandiose et théâtral, où l’eau sous toutes ses formes joue un rôle majeur pour rythmer le spectacle naturel. Véritables monuments d’eau, organisés en lances, jets, bouillons, cascades et nappes, ces jeux d’eau rivalisent de beauté et sont autant de prouesses techniques convoitées du monde entier.

Le Domaine de Meudon est un site complexe : nombreux niveaux, alimentation uniquement par l’eau de pluie, multitude de terrasses et jardins hauts rendent la tâche difficile. C’est grâce aux talents des fontainiers qui ont mis au point pour Versailles de nouvelles techniques que les jets d’eau montent pour l’une des premières fois à grande hauteur (plus de 20 m), provoquant surprise et émerveillement du public.

Le musée vous popose des visites flash de l’exposition (30 min) le samedi 13 mai à 19h et 20h, à l’occasion de la Nuit européenne des musées. Gratuit | Sans réservation

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON

11 rue des Pierres, 92 190 Meudon

Tel : 01 46 23 87 13

Mail : contact.musee@mairie-meudon.fr

Ouvert du mardi au dimanche, de 14H à 18H

Entrée libre et gratuite

Le musée d'Art et d'Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l'histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

exposition gratuit

Planche Encyclopédie Diderot et d’Alembert – Hydraulique – Moulin à vent de Meudon – eau forte, fin XVIIe s, archives de Meudon