Par les élèves de la classe théâtre du conservatoire | Mise en scène Jeanne Marie Garcia, Mahaut Rabattu Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Scènes diverses en vers ou prose tirées de pièces de Molière sur le thème du mariage. À l’époque de Molière, le mariage est avant tout une affaire d’argent. La fille à marier est la monnaie d’échange qui permet de faire une bonne affaire ou de passer dans un statut social supérieur. Une fois mariée, la femme doit obéissance à son mari. Louis XIV encore jeune, remet à l’honneur une sorte de libertinage amoureux qui devient vite une mode, on revendique une certaine liberté de mœurs, la jeunesse est en soi une valeur : l’instruction est un chemin vers l’émancipation et des femmes brillantes ouvrent des salons littéraires. Molière, dans toutes ses pièces, prend avec humour et force le parti des filles… ou des fils.

