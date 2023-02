Molière, maître de musique | Molière, Lully et Anglebert Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Molière, maître de musique | Molière, Lully et Anglebert Musée d’art et d’histoire de Meudon, 13 mai 2023, Meudon. Molière, maître de musique | Molière, Lully et Anglebert Samedi 13 mai, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon

Gratuit entrée libre

Les Paladins, direction Jérôme Correas Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Jérôme Correas et Les Paladins évoquent en musique le plus insolent de nos grands auteurs de théâtre, Molière ! Art du plaisir et du divertissement, la musique et les scènes chantées étaient très présentes dans les pièces de Molière. Avec deux compositeurs d’exception, Jean-Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier, ils vont écrire de nombreux chefs d’œuvre tels que Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire ou encore Monsieur de Pourceaugnac. Un nouveau genre naît, la comédie-ballet où tous les arts de la scène dialoguent. Lors de ce concert, redécouvrez plusieurs scènes chantées extraites des comédies-ballets de Molière, dont l’humour grinçant, désespéré et terriblement humain, parle encore aux femmes et aux hommes du XXIème siècle. Soprano Luanda SIQUEIRA

Ténor Jérôme BILLY

Clavier et direction Jérôme CORREAS Les Paladins bénéficient du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France), du Conseil régional d’Île de France, des Conseils départementaux de l’Essonne et du Val de Marne, du Centre national de la musique et de l’Adami. Les Paladins sont en résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en résidence territoriale à Ivry-sur- Seine (ville et conservatoire de musique et de danse). Ils sont artistes associés au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène Nationale, à l’Opéra de Massy et à la Fondation Singer-Polignac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T16:45:00+02:00 ©Festival Classique au vert, Parc Floral de Paris, 2 juillet 2022

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon Fleury Ville Meudon lieuville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Molière, maître de musique | Molière, Lully et Anglebert Musée d’art et d’histoire de Meudon 2023-05-13 was last modified: by Molière, maître de musique | Molière, Lully et Anglebert Musée d’art et d’histoire de Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon 13 mai 2023 Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine