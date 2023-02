La maquette de mon moulin Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

La maquette de mon moulin Musée d’art et d’histoire de Meudon, 25 avril 2023, Meudon. La maquette de mon moulin 25 et 27 avril Musée d’art et d’histoire de Meudon

Durée : 1h30 | A partir de 8 ans | 5€/enfant | Sur réservation

Après une visite de l'exposition, les enfants sont invités à réaliser la maquette d'un moulin à partir d'une planche de gravure ancienne. Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

Atelier de fabrication de maquette pour enfants de 8 à 12 ans

Après une visite de l’exposition “Monuments d’eau. L’étonnante histoire du réseau hydraulique de Meudon” pour comprendre comment l’eau pouvait jaillir des fontaines, les enfants sont invités à réaliser la maquette d’un moulin, semblable à celui édifié sur le Domaine de Meudon en 1680, à partir d’une planche de gravure ancienne.

Mardi 25 avril et jeudi 27 avril à 14h30

Durée : 1h30 | A partir de 8 ans | 5€/enfant

Sur réservation au contact.musee@mairie-meudon.fr ou 01 46 23 87 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T14:30:00+02:00

2023-04-27T16:00:00+02:00 Gallica Open Data

