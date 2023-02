Formation reconversion en création florale Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Formation reconversion en création florale 15 – 23 avril Musée d'art et d'histoire de Meudon

Sur Inscription

Formation aux techniques de création en fleurs séchées :pratique & théorie Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage de formation de 17h heures pour répondre aux attentes des adultes souhaitant se reconvertir en création florale. Le stage propose de former aux techniques de créations en fleurs séchées et stabilisées : objets de décoration et bijoux floraux, en petit groupe de 6 participants maximum. Au programme : bouquets, couronnes, bracelets, miroirs… Il donne également toutes les clefs pour se lancer dans une reconversion professionnelle réussie : création d’entreprise, cadre légal, administratif, communication…

