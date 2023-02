Visite guidée de l’exposition “Monuments d’eau. L’étonnante histoire du réseau hydraulique du Domaine de Meudon” (1680-2023) Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Découvrez l’exposition en présence des membres de l’Association pour la Restauration du Réseau Hydraulique de Meudon (ARHYME) Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr”}] Accueil Après trois siècles d’oubli, venez découvrir l’incroyable histoire de vingt ans de redécouverte par l’Association pour la Restauration du Réseau hydraulique de Meudon (ARHYME) d’un ouvrage d’art d’exception : l’immense réseau hydraulique du Domaine de Meudon. Composé d’aqueducs, de rigoles, de réservoirs et de moulins, cet ingénieux système construit en seulement deux ans (1680-1682) permettait la mise en eau des fontaines et jets d’eau, splendeurs des jardins à la française au Grand Siècle.

Dimanche 19 mars à 15h

Durée : 1h | 8 €/participant

Sur réservation au 01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr

