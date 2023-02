Fashion week au musée ! Le défilé des doudous Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Le défilé des doudous

Amène ton doudou au musée et crée un costume pour lui aux mille couleurs des tableaux. L’atelier est précédé d’une courte visite du musée à la rencontre des œuvres autour de la mode.

Mardi 28 février, mercredi 1er mars, jeudi 2 mars, vendredi 3 mars

Pour enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent.

De 10h à 11h – Durée : 1h.

5€ par enfant, gratuit pour le parent

Sur réservation

01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr

