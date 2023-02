Le musée aux enfants ! Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Animations gratuites en accès libre pour enfants de 4 à 12 ans accompagnés d’un (ou plusieurs) parent(s). Réservation conseillée

Le musée ouvre ses portes tous les après-midis de la semaine aux familles pour découvrir les collections du musée à son rythme. Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr”}] Accueil Le musée ouvre ses portes tous les après-midis de la semaine aux familles pour découvrir les collections du musée à son rythme. Sacs magiques, livret-jeux, coloriages, livres, enquête numérique mais également ateliers de peinture ou modelage … toutes ces activités vous attendent au musée pour découvrir les œuvres en s’amusant. Mardi 21 février, mercredi 22 février, jeudi 23 février et vendredi 24 février

De 14h à 17h en continu.

Enfants à partir de 4 ans.

01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr

