Visite guidée de l'exposition « Évasion, la peinture de paysage sort des réserves » Dimanche 4 décembre, 15h30 Musée d'art et d'histoire de Meudon

Sur réservation – 8€/participant – Durée : 1h

Participez à une visite commentée de l'exposition Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon

https://musee.meudon.fr/ Issue de sa riche collection sortie exceptionnellement des réserves, cette exposition retrace plus d’un siècle d’histoire du paysage (1830-1950) à travers une cinquantaine d’œuvres : peintures, estampes et dessins. Des grands peintres paysagistes (Huet, Daubigny, Guillaumin, Lhote) aux petits maîtres (Tauzin, Pape), l’exposition Évasion : la peinture de paysage sort des réserves dresse un subtil panorama de la représentation de la nature au fil des siècles, de la plus classique à la plus abstraite.

2022-12-04T15:30:00+01:00

2022-12-04T16:30:00+01:00

