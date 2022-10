Ateliers de création florale – Etoile et boule de noël Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Ateliers de création florale – Etoile et boule de noël Musée d’art et d’histoire de Meudon, 3 décembre 2022, Meudon. Ateliers de création florale – Etoile et boule de noël Samedi 3 décembre, 16h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon

Tarifs : 55 euros par participant

Découvrez l’art de la création florale en participant à un atelier de création en fleurs séchées. Couronne, bracelet, miroir…faites-vous plaisir et repartez avec votre création! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France ATELIERS DE CREATION FLORALE Participez à un atelier de création en fleurs séchées au sein de l’atelier du magnifique Musée d’art et d’histoire de Meudon. Décoration, bijoux… prenez une pause créative et repartez avec votre création! Tout le matériel est fourni. ATELIER DE NOEL

Samedi 3 décembre, 16h00

Etoile de noël à suspendre et boule de noël Consultez l’agenda pour connaître les autres dates des prochains ateliers! Retrouvez toutes les infos sur le compte Insta @lilybird_creatrice_florale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-03T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres, Meudon Fleury Ville Meudon Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Ateliers de création florale – Etoile et boule de noël Musée d’art et d’histoire de Meudon 2022-12-03 was last modified: by Ateliers de création florale – Etoile et boule de noël Musée d’art et d’histoire de Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon 3 décembre 2022 Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine