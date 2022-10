Visite croisée Fondation Custodia (Paris VII) x Musée d’art et d’histoire de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Deux très belles expositions sur le dessin et la peinture de paysage sont organisées cet autonome à la Fondation Custodia (Paris 7e). Exceptionnellement leurs commissaires nous reçoivent pour une visite privilégiée. Après un déjeuner libre, nous vous invitons à rejoindre le Musée de Meudon pour découvrir notre exposition de peintures, dessins et gravures de paysage. Mardi 8 novembre Dessins français du XIXe siècle À 10h30 Visite guidée de l’exposition Dessins français du XIXe siècle à la Fondation Custodia, par Laurence Lhinarès, commissaire de l’exposition.

Cette exposition présente des oeuvres d’artistes majeurs de l’art français (Ingres, Delacroix, Corot, Rosa Bonheur) et remet à l’honneur des talents célèbres en leur temps, mais un peu oubliés de nos jours (Achille Benouville, Eugène Buttura, Lionel Le Couteux) ou totalement méconnus (Caroline Defontenay, Charles Eustache). Lieu : Fondation Custodia, 121 rue de Lille, Paris VII À 14h30 Visite guidée de l’exposition Évasion, la peinture de paysage sort des réserves au Musée d’art et d’histoire avec Marianne Lombardi, commissaire de l’exposition et directrice du Musée. Lieu : musée d’art et d’histoire de Meudon, 11 rue des pierres, 92190 Meudon INFORMATIONS PRATIQUES :

contact.musee@mairie-meudon.fr

01 46 23 87 13

