Sur réservation – 5 € / enfant Enfants de 5 à 12 ans Durée : 1h15

Pendant les vacances d’automne, les enfants sont invités à découvrir la technique de l’aquarelle. Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

Les enfants réalisent un paysage tout en transparence grâce à la technique de l’aquarelle, en s’inspirant des œuvres qu’ils auront découvertes dans l’exposition Evasion, la peinture de paysage sort des réserves. jeudi 27 octobre à 14h30

