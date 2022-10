Le musée des tout-petits Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le musée des tout-petits Musée d’art et d’histoire de Meudon, 26 octobre 2022, Meudon. Le musée des tout-petits 26 octobre et 2 novembre Musée d’art et d’histoire de Meudon

Sur réservation – 5 € / enfant (gratuit pour les parents) – Pour enfants de 3 à 4 ans – Durée : 1h

A la recherche du doudou perdu dans le musée….! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

https://musee.meudon.fr/ Le musée des tout-petits Pars à la découverte des œuvres du musée et retrouve la trace du doudou perdu ! Une visite-découverte ludique et joyeuse pour découvrir les œuvres et les techniques artistiques. mercredi 26 octobre à 10h30

mercredi 2 novembre à 10h30 Sur réservation – 5 € / enfant (gratuit pour les parents)

Enfants de 3 à 4 ans

Durée : 1h

