Vendanges participatives Dimanche 9 octobre, 10h30 Musée d'art et d'histoire de Meudon

Gratuit – Sans réservation

Venez aider les vignerons à récolter, égrapper et déguster ! Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon

VENDANGES PATICIPATIVES

Venez aider les vignerons à récolter, égrapper et déguster !

De 10h30 à 15h30, en continu pour toute la famille

11, rue des Pierres, 92190 Meudon En partenriat avec l'Association des Compagnons de Jean des Entommeures

