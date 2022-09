Atelier d’art numérique Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Réalisez votre propre sculpture en impression 3D ! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

https://musee.meudon.fr/ Samedi 8 octobre de 9h à 12h30 et 14h à 18h

Le stage d’une journée débute par un atelier de dessin des sculptures du jardin du musée puis une séance de modelage à l’argile (de 9h à 12h30) L’après-midi, direction le LAB à côté du musée (69 rue de la République) pour modéliser sa sculpture et l’imprimer en 3D (de 14h à 18h). Sur réservation – 10 €/participant

