GRATUIT – Tablettes sur réservation auprès du musée

Vous aimez les résoudre des énigmes ? Venez découvrir les secrets du Château de Meudon grâce à une application numérique inédite. Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr”}] Accueil Vous aimez résoudre des énigmes ?

Venez découvrir les secrets du Château de Meudon ou plutôt de ses châteaux…. à l’aide de vidéos, de restitutions 3D, de vieux parchemins et de votre capacité de déduction embarquez-vous une nouvelle aventure sur le site extraordinaire du Domaine de Meudon. Une promenade truffée d’anecdotes et de mystères… Deux parcours distincts à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette : Un parcours pour adultes, réalisé par Brownies Games, entreprise spécialisée dans les escapes games et parcours ludiques, vous amène à chercher le trésor du Domaine. La Conservatrice du Musée vous guide en vidéo à travers les siècles et les différents lieux afin de résoudre l’énigme. Un parcours d’1h30 à expérimenter entre amis ou en famille pour s’entraider ! Un parcours-jeu pour enfants (7-9 ans). Aidez la jeune Madeleine à retrouver un personnage emblématique du Domaine national de Meudon. Parcours d’1h avec des pièces de puzzle numérique à collecter. Des petits cadeaux attendent les participants, enfants comme adultes, à l’issue du jeu au musée ! Inscrivez-vous vite. INFORMATIONS PRATIQUES :

Gratuit

Durée : jeu enfant (1h) jeu adulte (1h30)

RDV au musée d’art et d’histoire de Meudon

11 rue des pierres

92190 MEUDON

Tablettes sur réservation auprès du musée

Tel : 01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr Ou téléchargement libre sur smartphone via GUIDIGO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-01T10:00:00+02:00

2023-03-31T18:00:00+02:00 Ville de Meudon

