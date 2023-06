Exposition : Melun mon paysage Musée d’art et d’histoire de Melun Melun, 16 septembre 2023, Melun.

Exposition : Melun mon paysage 16 et 17 septembre Musée d’art et d’histoire de Melun Entrée libre

Le nouvel accrochage du fond permanent propose de raconter l’histoire de la ville à travers ses paysages du XVIe au XXe siècles.

Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc-Mûrier 77008 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 77 70 http://www.ville-melun.fr Le musée d’art et d’histoire de Melun est installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, transformé au XXe siècle. Musée d’art et d’histoire, le musée de Melun présente des ensembles jusqu’à présent peu exposés. Le visiteur découvre la ville antique et médiévale, avec une présentation de céramiques, de bijoux et de lapidaires. Le parcours se poursuit par la visite des collections artistiques : des peintures d’histoire du XIXe siècle évoquant la mythologie antique sont exposées. Le point le plus emblématique des collections est consacré au sculpteur Henri Chapu (1833-1891). SNCF (train direct 25 mn) ou RER D (train omnibus 48 mn) : arrêt gare de Melun, puis 10 mn à pied depuis la gare ou bus : arrêt église Notre-Dame Accès par la route : A6 ou A5 (suivre Melun centre-ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Melun / musée art histoire / Th. Hennocque photographe