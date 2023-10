Visite libre du musée d’Art et d’Histoire de Lisieux Musée d’art et d’histoire de Lisieux Lisieux, 13 mai 2023, Lisieux.

Découverte du musée.

Musée d’art et d’histoire de Lisieux 38 boulevard Pasteur, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie 02 31 62 07 70 Situé dans l’une des dernières maisons à pans de bois qui subsistent à Lisieux, le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, labellisé Musée de France, présente, suivant un parcours chronologique, l’histoire de la ville des origines à nos jours et aborde la multiplicité de ses visages : la cité gallo-romaine, médiévale et classique, la cité textile, les figures illustres, la Reconstruction, etc. Deux parenthèses thématiques sont dédiées aux évêques et à l’habitat lexovien. Une histoire foisonnante, illustrée par plus de trois cents objets, tableaux, photographies, etc. Mais la pièce maîtresse incontestable du musée ne peut être contenue dans une vitrine ou une salle, puisqu’il s’agit de la ville elle-même.

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

