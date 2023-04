Projection du film « La collection Sainte-Anne : une collection hospitalière singulière » Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projection du film « La collection Sainte-Anne : une collection hospitalière singulière » Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA), 13 mai 2023, Paris. Projection du film « La collection Sainte-Anne : une collection hospitalière singulière » Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) Entrée libre sur réservation par mail Projection du film documentaire sur la collection Sainte-Anne, “Une collection hospitalière singulière”, 2021, 20 minutes, suivie d’un échange avec Anne-Marie Dubois, responsable scientifique du MAHHSA.

La projection aura lieu dans l’amphithéâtre Morel de l’hôpital Sainte-Anne. Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) 1 rue Cabanis 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France https://musee.mahhsa.fr/ https://www.facebook.com/museemahhsa [{« type »: « email », « value »: « reservation@mahhsa.fr »}] Situé dans le 14e arrondissement de Paris, le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) conserve de nombreuses œuvres réalisées par des artistes-patients. Datées du 19ème siècle à nos jours, celles-ci proviennent de France, mais également d’hôpitaux du monde entier (Brésil, Inde, Japon…). La Collection Sainte-Anne est unique par son nombre, sa diversité, sa valeur patrimoniale, historique et esthétique. Avec près de 1800 œuvres inscrites à son inventaire à ce jour, elle continue à s’enrichir grâce à des dons : de psychiatres, d’institutions, de famille de patients et d’artistes. Le MAHHSA a obtenu l’appellation « musée de France », en 2016. Ses missions sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir la collection, mais aussi de la rendre accessible aux publics les plus divers et au plus grand nombre. A travers deux expositions temporaires organisées chaque année, les œuvres de la collection Sainte-Anne sont mises en perspective, parfois avec la création moderne et contemporaine. Un dialogue qui participe de la volonté de déstigmatiser le regard porté sur les œuvres produites dans un contexte hospitalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Aloïse Corbaz © CEE-MAHHSA-Dominique Baliko

