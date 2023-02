Visite découverte des jardins de l’hôpital Sainte-Anne Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite gratuite sur réservation par mail (25 personnes maximum) Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne propose une déambulation extérieure à travers les 14 hectares de l’Hôpital : une invitation pour partir à la découverte de ce lieu hospitalier exceptionnel, toujours en activité, en partie classé à l’inventaire des Monuments historiques. Loin d’être un lieu fermé, le Centre hospitalier Sainte-Anne est un espace dynamique de rencontre, de recherche et de culture. Les équipes du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) et du GHU travaillent conjointement à changer le regard porté sur l’hôpital, ses patients et son patrimoine, dans une volonté de déstigmatisation. Cette visite exploratoire permettra de marcher sur les pas des artistes ayant séjourné dans ce lieu et d’évoquer l’architecture et l’histoire de ce site pionnier, les évolutions de la psychiatrie, ainsi que les liens qu’entretient l’hôpital avec la création artistique. Le Musée est fermé en période estivale, sa visite n’est pas au programme de la balade. Cette visite commentée se déroulera uniquement en extérieur. Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) 1 rue Cabanis 75014 Paris Paris 75014 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

