Les artistes de Diderot. Joseph Vernet musée d’Art et d’Histoire de Langres, 2 juin 2023, Langres. Les artistes de Diderot. Joseph Vernet 2 juin – 10 octobre musée d’Art et d’Histoire de Langres Les musées de Langres vous proposent de découvrir les chefs-d’œuvre du peintre Joseph Vernet (1714-1789), artiste célèbre et très apprécié par Diderot. Connu pour être l’un des pères de la critique d’art, le philosophe langrois a vu et commenté les toiles du peintre lorsqu’elles étaient exposées aux Salons (expositions) de l’Académie. Dans l’un de ses commentaires les plus fameux, La Promenade Vernet, Diderot évoque sous une forme originale les grands paysages peints par Vernet et aborde des questions essentielles du processus de création.

Regroupant une douzaine d’œuvres majeures prêtées par de grands musées français et des collectionneurs, celles-là même que Diderot a vues aux Salons, cette exposition et son catalogue vous proposent une balade artistique au cœur des œuvres de l’un des artistes les plus importants du XVIIIe siècle. musée d’Art et d’Histoire de Langres place du centenaire langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

