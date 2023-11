Les opérations archéologiques autour des monuments religieux : de nouvelles données architecturales et funéraires à partir d’exemples champenois Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont, 14 novembre 2023, Chaumont.

Les opérations archéologiques autour des monuments religieux : de nouvelles données architecturales et funéraires à partir d’exemples champenois Mardi 14 novembre, 20h30 Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Entré libre et gratuite

En avril 2022, un diagnostic archéologique, mené par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), a été réalisé aux abords de la basilique Saint-Jean-Baptiste dans le cadre des travaux de restauration du monument. Ces travaux, limités dans le temps et en surface d’intervention, permettent de réattribuer aux édifices un pan de leur histoire et de fournir de nouvelles données sur leurs fondations à travers l’étude de leurs maçonneries antérieures à celles visibles. De même, la fonction religieuse de ces monuments implique bien souvent la présence d’un espace cimétérial aménagé autour, qui sont les précieux témoins de ces histoires villageoises et plus largement de l’évolution des pratiques funéraires au cours des siècles.

Vincent Marchaisseau est responsable d’opération et archéologue du bâti et Christèle Baillif-Ducros est anthropologue biologiste.

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

Conseil départemental de la Haute-Marne